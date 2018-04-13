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Суд арестовал пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
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Суд арестовал пожарного, тушившего «Зимнюю вишню» 

Авторадио 1 час назад
Суд в Кемерове принял решение арестовать на 2 месяца начальника пожарного караула Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Мужчине предъявлено обвинение по статье «Халатность». По версии следствия, он проигнорировал слова очевидца о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. Из-за этого могли погибнуть не менее 37 человек. Перед вынесением решения судья выслушала свидетелей. В частности, один из очевидцев трагедии рассказал, что прибывшие по вызову пожарные искали в первую очередь очаг возгорания, а не людей, сообщает «Интерфакс». В МЧС ранее сообщили, что командир кемеровского пожарного звена Сергей Генин действовал в соответствии с уставом. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 41 ребенок.
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