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Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал себя виновным
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Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал себя виновным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Пожарный заявил, что не считает себя виновным в халатности при тушении «Зимней вишни»: сделали все, что могли и не могли
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