Пожар вспыхнул в здании на территории завода «Темп» в Москве

Вечером в четверг на юге Москвы на территории радиозавода «Темп» произошло возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ОАО Московский радиозавод «Темп» расположен в ЮАО Москвы в районе Царицыно.

На данный момент известно о том, что возгорание произошло на территории промзоны завода. Пожар произошел в помещении ангарного типа, которое снаружи обшито металлом.

По предварительным данным, его площадь составила 10 квадратных метров.

На месте возгорания работают семь единиц специальной техники.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно о том, что пожарная служба отреагировала на сообщение о задымлении сауны и других помещений трехэтажной кирпичной постройки торгового центра, расположенной в Москве по адресу Большая Черкизовская улица дом 6.