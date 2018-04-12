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Пожар вспыхнул в здании на территории завода «Темп» в Москве
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Пожар вспыхнул в здании на территории завода «Темп» в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вечером в четверг на юге Москвы на территории радиозавода «Темп» произошло возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ОАО Московский радиозавод «Темп» расположен в ЮАО Москвы в районе Царицыно.
На данный момент известно о том, что возгорание произошло на территории промзоны завода. Пожар произошел в помещении ангарного типа, которое снаружи обшито металлом.
По предварительным данным, его площадь составила 10 квадратных метров.
На месте возгорания работают семь единиц специальной техники.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее стало известно о том, что пожарная служба отреагировала на сообщение о задымлении сауны и других помещений трехэтажной кирпичной постройки торгового центра, расположенной в Москве по адресу Большая Черкизовская улица дом 6.
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