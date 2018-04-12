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В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали троих человек
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В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали троих человек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Последствия весеннего паводка в республике по-прежнему угрожают местным жителям. На этот раз пострадали сельчане из Нижнемончарово, что в Дюртюлинском районе. Из затопленных домов спасатели эвакуировали трех человек.
— В селе Авдон вода затопила дачный участок. Аварийно-спасательные работы ведут в деревне Среднеакбашево, Миловке и Зубово, — рассказали в МЧС республики.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в зоне подтопления следует соблюдать меры осторожности: убрать во дворах снег, прочистить водоотводы, перенести ценные вещи на чердак, перевезти домашний скот и убрать продукты из погребов.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.
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