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Подтопление села под Уфой остановили две дамбы
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Подтопление села под Уфой остановили две дамбы 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
Спасатели остановили распространение подтопления в селе Зубово. Большую воду реки Берсувань сдерживают при помощи двух песчаных дамб — их экстренно возвели при помощи экскаваторов. Сейчас сотрудники МЧС расширяют и углубляют канал для отвода воды в Зубово.
— В зоне подтопления пока еще находятся 59 дворов, где проживают 51 взрослый и 18 детей, в том числе 22 дома. В двух жилищах вода выше уровня пола, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Большая вода пришла в село Зубово в ночь на 12 апреля. К полудню в зону подтопления попали 84 придомовых участка и один жилой дом, наутро в пятницу, 13 апреля, под воду ушли 90 дворов и пять домов.
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