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Под Уфой большая вода накрыла 84 двора
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Под Уфой большая вода накрыла 84 двора 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово по ул. Сельской, Центральной, Полевой подтоплены 84 придомовых участка, в том числе 1 жилой дом.
— На месте происшествия работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС: 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы 4 плавательных средства, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.
Сейчас специалисты проводят мониторинг с воздуха с помощью 4 беспилотников.
Для сельских жителей подготовлены 2 пункта временного размещения вместимостью 331 человек. Первый находится в местной школе (вместимость 305 человек), второй в детском саду «Одуванчик» (вместимость 26 человек).
Известно, что жители от эвакуации в пункты временного размещения отказываются.
— Проводится подворовой объезд и доставка уфимцев с подтопленных территорий в безопасное место, также спасатели помогают жителям добраться до своего жилья. В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена. Ситуация находится под контролем. Проблемных вопросов нет. Пострадавших и погибших нет, — пояснили в ведомстве.
Инфраструктура не пострадала, система жизнеобеспечения не нарушена. Наблюдается снижение уровня реки. Силами оперативной группы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями администрации сельского совета ведётся мониторинг паводковой обстановки.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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