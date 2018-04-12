Под Уфой большая вода накрыла 84 двора

Из-за резкого подъема уровня талых вод в селе Зубово по ул. Сельской, Центральной, Полевой подтоплены 84 придомовых участка, в том числе 1 жилой дом.

— На месте происшествия работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС: 22 единицы техники и 56 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники и 30 человек личного состава, задействованы 4 плавательных средства, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас специалисты проводят мониторинг с воздуха с помощью 4 беспилотников.

Для сельских жителей подготовлены 2 пункта временного размещения вместимостью 331 человек. Первый находится в местной школе (вместимость 305 человек), второй в детском саду «Одуванчик» (вместимость 26 человек).

Известно, что жители от эвакуации в пункты временного размещения отказываются.

— Проводится подворовой объезд и доставка уфимцев с подтопленных территорий в безопасное место, также спасатели помогают жителям добраться до своего жилья. В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет. Имеется и подготовлен запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена. Ситуация находится под контролем. Проблемных вопросов нет. Пострадавших и погибших нет, — пояснили в ведомстве.

Инфраструктура не пострадала, система жизнеобеспечения не нарушена. Наблюдается снижение уровня реки. Силами оперативной группы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями администрации сельского совета ведётся мониторинг паводковой обстановки.