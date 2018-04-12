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Детский омбудсмен усомнился в существовании затравленной выжившей девочки в Кемерово
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Детский омбудсмен усомнился в существовании затравленной выжившей девочки в Кемерово 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
СМИ сообщили, что одноклассники затравили девятилетнюю дочь сотрудника МЧС, принимавшего участие в тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Власти Кузбасса не получали жалоб о травле, но специалисты готовы оказать необходимую помощь в случае обращения её родителей.
В эфире НСН уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области Дмитрий Кислицын усомнился в достоверности информации о травле дочери пожарного, участвовавшего в ликвидации пожара в Кемерово.
«СМИ не сообщили фамилию девочки, в какой школе она учится, да и была ли вообще эта девочка. Мы сейчас выясняем эти обстоятельства. У нас ведь как? Сначала СМИ что-то сообщают, мы начинаем искать, а потом выясняется, что никакой девочки вообще не было. Даже если брать город Кемерово, там есть огромное количество образовательных учреждений. Что мы сейчас должны делать? Искать пожарников, которые принимали участие в тушении пожара, и спрашивать есть ли у них девочка? Если бы он обратился ко мне, то мы конечно нашли бы способ помочь и семье и ребенку, чтобы в очередной раз этого не происходило. Мне сложно пока комментировать все эти догадки и доводы, пока у меня на руках не будут достоверные факты», — пояснил собеседник НСН.
Эксперты предлагают ввести уголовное наказание за фейковые новости Детский омбудсмен рассказал, что ему до сих пор звонят со всей страны с желанием усыновить Сережу Москаленко, которого отец спас, вытолкнув из окна. Родители мальчика и его сестра не успели выбраться из торгового центра. Кислицын рассказал, что на самом деле у мальчика в тот же день нашлись две бабушки, которые его не оставят и не отдадут в другую семью. Мальчик уже давно находится под опекой и все вопросы решены.
«Вокруг этой ситуации ходит много всякого рода информации, очень часто непроверенной и недостоверной. Этот случай как раз относится к этой категории. Я могу допустить, что такое возможно, но пока у меня не будет конкретной фамилии, я не смогу разобраться и тем более что-то комментировать». — резюмировал омбудсмен.
Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово разгорелся 25 марта. В результате происшествия погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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