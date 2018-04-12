Ещё
Конно-спортивный клуб открыли в подмосковном Раменском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Конно-спортивный клуб открыли в подмосковном Раменском 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Конно-спортивный клуб открылся в Раменском районе Подмосковья, сообщает региональный Минстрой.
"Завершено строительство конно-спортивного клуба в селе Загорново в Раменском районе. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию", — сообщается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что общая площадь земельного участка, на котором расположился конный клуб, составляет 2,6 гектара. Основную площадь занимает специализированный крытый манеж для работы с лошадьми, по периметру которого на первом этаже расположены денники, склад хранения сена, манеж, аптечный пункт, комнаты отдыха, обеденный зал на 40 посадочных мест и служебные помещения. На втором этаже обустроены гардеробы и методический класс. Третий этаж отведен под административные и другие помещения для функционирования и обслуживания коневодческого хозяйства. Общая площадь главного здания — порядка 10,5 тысячи квадратного метра.
На территории клуба также обустроены хозяйственная зона, две малые площадки для левад и крупная для плаца, а также благоустроенная площадка для отдыха, которая оборудована беседкой-ротондой со скамейками. Дополнительно на территории размещена парковка.
Отмечается, что архитектурный облик здания выполнен в стиле загородного прованса, а схема расположения основных функциональных зон для посетителей конно-спортивного клуба позволяет проводить разноплановые праздничных мероприятий со сложными и многообразными сценариями.
РИА Новости: последние новости
В двух районах Саратовской области из-за паводка ввели режим ЧС Экс-главу госстройнадзора Кемеровской области оставили под арестом Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал себя виновным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса310
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»119
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому181
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию65
Улюкаев удивил тюремным досугом78
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение