Хлебзавод №28 в Зеленограде ждет масштабная реконструкция

Хлебобулочный завод №28 в Зеленограде ждет реконструкция с увеличением площади, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по адресу: проспект Генерала Алексеева, владение 44 (ЗелАО), для реконструкции зданий хлебозавода №28 и нового строительства», — говорится в сообщении.

В рамках реконструкции планируется провести реновацию цеха производства хлебобулочных изделий и рабочего общежития. Также предусмотрено возведение нового цеха производства панировочных сухарей, складов готовой продукции, хозяйственных построек, гаражного бокса и других объектов.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, после завершения реконструкции площадь завода будет увеличена более чем на 40%: с 18,4 тысячи до 26,1 тысячи квадратных метров.

Строительство хлебозавода №28 было завершено в 1981 году. Сегодня здесь производят различные кондитерские и хлебобулочные изделия. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.