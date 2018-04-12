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На Ямале ночью загорелся деревянный храм, пострадавших нет
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На Ямале ночью загорелся деревянный храм, пострадавших нет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр — РИА Новости. Пожар произошел в деревянном храме в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате инцидента пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар начался около полуночи по местному времени в построенном 45 лет назад деревянном здании храма Казанской божией матери в городе Тарко-Сале. В момент случившегося людей в храме не было. По данным МЧС, на ликвидацию открытого горения спасателям потребовалось не более часа.
"В результате пожара здание храма повреждено на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели для установления причины пожара", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что большинство значимых мероприятий для православных жителей Тарко-Сале проводятся в другом храме — святителя Николая Чудотворца.
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