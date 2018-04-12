На Ямале ночью загорелся деревянный храм, пострадавших нет

Пожар начался около полуночи по местному времени в построенном 45 лет назад деревянном здании храма Казанской божией матери в городе Тарко-Сале. В момент случившегося людей в храме не было. По данным МЧС, на ликвидацию открытого горения спасателям потребовалось не более часа.

"В результате пожара здание храма повреждено на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели для установления причины пожара", — говорится в сообщении ведомства.