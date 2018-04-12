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Тюменские аграрии готовятся засеять более 1 миллиона гектаров
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Тюменские аграрии готовятся засеять более 1 миллиона гектаров 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области намерены засеять 1 миллион 67 тысяч гектаров, сохранив достижения прошлого года. При этом площадь посева зерновых и зернобобовых будет увеличена до 683,4 тысячи гектаров, а технических культур — до 52,3 тысячи гектаров.
К началу весенне-полевых работ будет закуплено порядка 97 тысяч тонн минеральных удобрений. На сегодня приобретено уже более 63,4 тысячи тонн.
Активная работа ведется по семенам. Кондиционность семян яровых зерновых и зернобобовых культур на март составляла 48%, как и в прошлом году. Также планируется приобрести посадочный материал кукурузы и рапса.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, сформированы рабочие планы, предварительная структура посевных площадей, ведутся проверки готовности машинно-тракторного парка. Параллельно проводятся агрономические совещания по совершенствованию технологий полевых работ с привлечением представителей науки и опыта передовых хозяйств.
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