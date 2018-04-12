«Тушилкины» и «Феникс» вышли в финал конкурса пожарных дружины

Особое внимание сотрудниками МЧС России уделяется обучению детей разного возраста безопасному поведению. Проблема пожаров, возникающих из-за неосторожного обращения с огнем, детской шалости, а также детского травматизма всегда актуальна.

Организаторами конкурса выступают Главное управление МЧС России по Орловской области совместно, региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и областной департамент образования. Партнером конкурса выступает компания «Газпром газораспределение Орел», которая совместно с Главным управлением проводит работу по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности. В этом году конкурс проводится под эгидой Года культуры безопасности, посвящен 100-летию Советской пожарной охраны (17 апреля) и 130-летию Вольного пожарного общества в городе Орле (29 июня). Основная цель этого конкурса — привлечь внимание детей к навыкам основ безопасности жизнедеятельности, популяризации профессии пожарного, спасателя и пожарно-спасательного спорта. Важно, чтобы дети научились в любой чрезвычайной ситуации быстро и четко принимать правильные решения.

Участники состязались в смелости, оригинальности, артистичности и уровне знаний в вопросах безопасности. Все команды юных помощников пожарных представили яркие, запоминающиеся представления, которые вызывали бурные овации и одобрения зрителей.

Решением жюри первое место разделили команды Глазуновского района «Тушилкины» и Дмитровского района «Спасатели». На втором месте — дружина юных пожарных «Феникс» Сосковского района. Третье место — у команды Кромского района «Агенты 01». Победителям и призерам были вручены дипломы, грамоты и ценные подарки от организаторов и спонсоров конкурса. Своей победой эти три дружины завоевали право участвовать в финале конкурса, который состоится 11 мая в городе Орле. Там они составят достойную конкуренцию командам «Сухие рукава» (гимназия № 34 города Орла), «Красная машина» (школа № 51 города Орла) и «Спасатели» (Болховский район).