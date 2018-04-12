МЧС оказывает адресную помощь орловцам, оказавшимся в плену половодья

Оперативный штаб по контролю прохождения весеннего половодья на базе ГУ МЧС России по Орловской области работает с 4 апреля. Его работа позволяет оперативно реагировать на происшествия, связанные с подтоплением территорий в муниципальных образованиях, и оказывать помощь в организации первоочередного жизнеобеспечения.

На телефон службы спасения 101, телефон штаба 44-98-79 и телефон доверия 76-17-78 ежедневно поступают обращения от орловцев, в том числе и слова благодарности. Так, в адрес начальника ГУ МЧС России по Орловской области пришла благодарность от жителей деревни Нижняя Лужна Орловского района, которым 8 апреля сотрудники МЧС помогли выехать из подтопленных территорий, при проведении патрулирования в этом районе во время подъема воды.

Кроме того, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области полковник Сергей Гладков лично участвует в работе оперативных групп на подтопленных участках города Орла и Орловского района. Предпринимаются все необходимые меры для оказания адресной помощи людям, которым она требуется.

По прогнозам синоптиков, завершения половодья стоит ожидать в ближайшие дни. Вода уже освободила пять из 15 ранее затопленных мостов.