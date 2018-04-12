Ещё
МЧС оказывает адресную помощь орловцам, оказавшимся в плену половодья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

МЧС оказывает адресную помощь орловцам, оказавшимся в плену половодья 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Оперативный штаб по контролю прохождения весеннего половодья на базе ГУ МЧС России по Орловской области работает с 4 апреля. Его работа позволяет оперативно реагировать на происшествия, связанные с подтоплением территорий в муниципальных образованиях, и оказывать помощь в организации первоочередного жизнеобеспечения.
На телефон службы спасения 101, телефон штаба 44-98-79 и телефон доверия 76-17-78 ежедневно поступают обращения от орловцев, в том числе и слова благодарности. Так, в адрес начальника ГУ МЧС России по Орловской области пришла благодарность от жителей деревни Нижняя Лужна Орловского района, которым 8 апреля сотрудники МЧС помогли выехать из подтопленных территорий, при проведении патрулирования в этом районе во время подъема воды.
Кроме того, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области полковник Сергей Гладков лично участвует в работе оперативных групп на подтопленных участках города Орла и Орловского района. Предпринимаются все необходимые меры для оказания адресной помощи людям, которым она требуется.
По прогнозам синоптиков, завершения половодья стоит ожидать в ближайшие дни. Вода уже освободила пять из 15 ранее затопленных мостов.
Сообщение МЧС оказывает адресную помощь орловцам, оказавшимся в плену половодья появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области начал гореть сухостой «Тушилкины» и «Феникс» вышли в финал конкурса пожарных дружины В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому99
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода101
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»65
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение