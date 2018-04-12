Крыша многоквартирного дома загорелась в Хабаровском крае. Видео

12 апреля 2018 года на крыше жилого многоквартирного дома в селе Ракитном Хабаровского края вспыхнул пожар. Все произошло на улице Центральная. На данный момент возгорание полностью ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 15:26 по местному времени. Известно, что огонь охватил крышу четырехэтажного трехподъездного жилого дома площадью в 300 квадратных метров.

На место ЧП приехали пожарные, скорая помощь, спасатели, сотрудники полиции и энергослужбы. Всего в тушении пожара были задействованы 55 человек и 16 единиц техники. Работу осложняли сильные порывы ветра. Однако в 16:22 пожар был локализован, а в 18:02 полностью ликвидирован. Специалисты выясняют причины возгорания.