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Крыша многоквартирного дома загорелась в Хабаровском крае. Видео
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Крыша многоквартирного дома загорелась в Хабаровском крае. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
12 апреля 2018 года на крыше жилого многоквартирного дома в селе Ракитном Хабаровского края вспыхнул пожар. Все произошло на улице Центральная. На данный момент возгорание полностью ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 15:26 по местному времени. Известно, что огонь охватил крышу четырехэтажного трехподъездного жилого дома площадью в 300 квадратных метров.
На место ЧП приехали пожарные, скорая помощь, спасатели, сотрудники полиции и энергослужбы. Всего в тушении пожара были задействованы 55 человек и 16 единиц техники. Работу осложняли сильные порывы ветра. Однако в 16:22 пожар был локализован, а в 18:02 полностью ликвидирован. Специалисты выясняют причины возгорания.
В гостиничном комплексе «Космос» на северо‐востоке Москвы 12 апреля ‐ в День космонавтики ‐ произошел пожар. Огонь возник на 10 этаже в доме № 150 на проспекте Мира. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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