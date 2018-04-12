Приходится доверяться. Насколько безопасны «массовые» места на Алтае?

Пожар в кемеровской «Зимней вишне», унёсший 64 жизни, в основном детских, донельзя обострил общественное внимание к вопросам пожарной безопасности.

И не только в торгово-развлекательных центрах, проверки которых начались по всей стране, но и в других местах массового скопления граждан.

— Можно не ходить в торговый центр, пребывание в котором по каким-то причинам кажется небезопасным, и ездить через полгорода за покупками в другой, вызывающий в этом смысле большее доверие, — написала нам жительница Барнаула Марина Филиппова. — Можно потратиться на домашний кинотеатр, напрочь забыв про общественные кинозалы. Но представить подобный «вольный выбор» в отношении детского сада или школы для ребёнка довольно проблематично. И когда тебя или твоего близкого везут в больницу по «Скорой», как-то нелепо интересоваться, а не искрится ли там проводка и работает ли система пожаротушения… Приходится доверяться, но можно ли?

Недоброй памяти

Некоторые наши читатели на этой волне вспомнили, что в апреле прошлого года горела школа в посёлке Гордеевском Троицкого района (возгорание произошло из-за неисправности системы отопления, огонь уничтожил кровлю, повредил шесть кабинетов на 3-м этаже, — ред.). Ученики и учителя были эвакуированы, никто не пострадал, ну, а вдруг бы? Другие припомнили пожар в психоневрологическом интернате в райцентре Мамонтовского района, случившийся летом 2016 года. Из специфического учреждения спасатели эвакуировали (спасли) 106 пациентов, а после тушения огня обнаружили тело ещё одного. Сообщалось, что в комнате отдыха, где якобы и был очаг возгорания.

И многие люди ещё не забыли «пожар-2014», когда в конце апреля вместе с центром реабилитации наркозависимых «Чистый лист», находившемся в Косихинском районе, погибли 9 человек. Фактически его причиной послужила кустарным образом сделанная электропроводка, практически и сам центр оказался «кустарным». Неизвестные/неподконтрольные никаким официальным органам/структурам «спасительные» услуги несчастным людям далеко не бескорыстно оказывались в практически частном доме (осенью 2015 г. директор «Чистого листа» и президент общественной организации, учредившей центр, судом были приговорены к 5,4 года и 4,4 года лишения свободы, первый — на строгом режиме, — ред.).

Гибель людей, стремившихся избавиться от смертельной зависимости и начать «новую» жизнь, вызвала широкий об— щественный резонанс и тотальные проверки реабилитационных центров. Всплеск пристального «административного» внимания постфактум — это очень по-нашему.

Образование обезопасили

После кемеровской трагедии мы решили выяснить, как в ключевых ведомствах — с точки зрения ответственности за места «массового скопления» — в будничном режиме осуществляется профилактичес— кая противопожарная работа. И попросили региональные Минобр Минздрав и Минтрудсоцзащиту предоставить данные об обеспечении подведомственных учреждений системами пожарной безопасности. Также мы спросили, сколько средств ежегодно выделяется из бюджета на профилактику и предупреждение пожаров в этих учреждениях. В социальном министерстве нас в первую очередь интересовали стационары (дома-интернаты).

По информации заместителя министра образования и науки региона Инессы Долженко, все подведомственные организации укомплектованы первичными средствами пожаротушения, показатель по установке автоматической пожарной сигнализации и вывода на пульт «01» составляет 100%. Естественно, везде есть планы эвакуации обучающихся, воспитанников, сотрудников; инструкции и памятки по действиям персонала в ЧС.

На повышение уровня пожарной безопасности краевых образовательных организаций в 2017 г. из краевого бюджета направлено 10 млн рублей, в текущем запланировано 20 млн рублей. Если при проверке какое-то учреждение получает предписание контрольно-надзорных органов ГУ МЧС , исполнение которого требует затрат, ему выделяются дополнительные средства.

Замминистра напомнила, что по законодательству обес— печение безопасности образовательных организаций муниципального уровня осуществляется органами местного самоуправления. Всем руководителям в образовании дано поручение ещё раз проанализировать исправность всех систем противопожарной безопасности, дополнительно провести учения и инструктажи по действиям в случае ЧС. Тренировки по эвакуации школьников и педсостава начались сразу по окончанию каникул.

В аифовской группе в Одноклассниках мы попросили родителей рассказать нам о том, что они знают о пожарной безопасности в детсадах и школах, которые посещают их дети. И паничес— ких «комментов» не получили. А вот с учениями и тренировками в образовательных учреждениях, видимо, всё хорошо. Вот что, в частности, нам написала работник барнаульского детского сада Ирина Платонова : «У нас в течение года проводятся плановые и учебные мероприятия по пожарной безопасности с детками. Так, они уже лучше нас, взрослых, знают, что делать. Мы не успеем глазом моргнуть, как они уже готовы и сами спасаться, и нас спасать. Персонал нужно учить, чтоб срабатывал рефлекс на подсознании».

Главное –тренировки?

О тренировках персонала нас проинформировал и Минздрав: в 2017 г. проведены в 19 медорганизациях, в нынешнем запланированы в двадцати (в период с мая по август). В ответе, правда, почему-то упущена такая «деталь», как обеспеченность подведомственных учреждений системами пожарной безопасности. А на повышение уровня этой безопасности в прошлом и этом году из бюджета края было выделено по 10 млн руб— лей. По информации заместителя министра здравоохранения Константина Гордеева, средства предназначены на обновление автоматической пожарной сигнализации, огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных перекрытий кровли, приведение путей эвакуации в соответствие нормам пожарной безопасности и другое. В настоящее время выполнение противопожарных мероприятий запланировано в 30 медорганизациях.

Отметим, что Минтрудсоцзащиты на обеспечение пожарной безопасности в подведомственных учреждениях и территориальных органах соцзащиты располагает несколько большими средствами. Так, в 2017 г. из 15 выделенных на эти цели миллионов немногим больше десяти ушло на дома-интернаты и т.п., и в этом финансирование примерно в том же объёме.

Очевидно, что пожарной безопасности детсадов, школ, центров дополнительного образования, больниц, социальных учреждений и т.п. уделяется гораздо большее «властное» внимание, нежели коммерческим «местам скопления народа». Да и как рассказывал нам заместитель начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Нейман, проверяют их гораздо чаще (см. «АиФ-Алтай» , № 14, «К пожару готовы?»). Но возьмётся ли кто-нибудь утверждать, что всё везде под стопроцентным контролем? Это вряд ли. Уже потому, что архиважная часть любой системы безопасности, и не только пожарной, — человеческий фактор. А на «защиту от дураков» никакого бюджета не хватит.

Но, думать об этом непрестанно, отводя малыша в садик, отправляя подрастающее чадо в школу, заходя в поликлинику (и далее по списку) — прямой путь в… психоневрологический интернат. Так что приходится доверяться. И смотреть в оба, хотя бы на пути эвакуации.

Комментарий

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов:

— Стационарные учреждения социального обслуживания оборудованы основными системами противопожарной защиты: автоматическими пожарными сигнализациями с выводом сигнала о пожаре на центральный узел связи «01», системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, первичными средствами пожаротушения, системами пожаротушения (пожарные гидранты, пожарные водоёмы, внутренний пожарный водопровод), средствами индивидуальной защиты персонала.

В учреждениях стационарного социального обслуживания на регулярной основе проводятся тренировки по эвакуации людей персонала.