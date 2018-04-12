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Прибрежные территории Кочковского района НСО может затопить
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Прибрежные территории Кочковского района НСО может затопить 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщает Западно-Сибирское Управление гидрометеослужбы, с 12 по 15 апреля в районе н.п. Черновка Кочковского района НСО вода на реке Карасук продолжит подниматься.
МЧС ждет вскрытие реки и возможное образование заторов из льда. Причем, уровень воды может достигать опасных отметок: по прогнозу 960-986 см. При этом в зону возможного подтопления попадают прибрежные территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Сейчас в Кочковский район отправилась оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Для мониторинга паводковой обстановки и оказания адресной помощи выдвинулась рабочая группа спасателей Карасукского поисково-спасательного отряда и спасатели Аварийно-спасательной службы НСО. Воду замеряют каждый час. Мониторинг зоны возможного подтопления проводится визуально, а также при помощи видеосъемки с беспилотного летательного аппарата.
Паводковая обстановка находится на постоянном контроле. На случай подтопления жилых домов и необходимости проведения эвакуации определен состав сил и средств для применения. В готовности эвакуировать людей, либо доставлять в подтопленные жилые дома питьевую воду и продукты питания находятся плавсредства.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей Кочковского района, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества (поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки). При подтоплении жилых домов незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.
При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей, звонить по телефонам служб спасения 101, 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру 23-99-999 (круглосуточно).
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