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В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня»
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В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня»
Вести Калининград
1 час назад
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Вести Калининград
Всё необходимое оборудование уже доставлено в город. Работы по прокладке сетей займут 3-4 дня. Движение автотранспорта в районе перекрёстка улиц Маяковского и
Юрия Смирнова
будет ограничено. «Вечный огонь» в
Гусеве
зажгут 9 мая.
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