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В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня»
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В Гусеве приступили к прокладке газопровода низкого давления к месту установки чаши «Вечного огня» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Всё необходимое оборудование уже доставлено в город. Работы по прокладке сетей займут 3-4 дня. Движение автотранспорта в районе перекрёстка улиц Маяковского и Юрия Смирнова будет ограничено. «Вечный огонь» в Гусеве зажгут 9 мая.
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