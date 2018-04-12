Управляющий директор ЧМК награждён медалью МЧС России

Ведомственной награды управляющий директор ЧМК удостоен за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Приказ о награждении Анатолия Щетинина подписал министр МЧС России Владимир Пучков

Пожарной безопасности и профилактике техногенных катастроф на комбинате уделяется повышенное внимание. Оснащенная всеми современными средствами защиты подведомственная пожарная часть №34 ЧМК не только дежурит на предприятии, но и регулярно задействуется в борьбе с огнем в Металлургическом районе и на других территориях Челябинска

«Отрадно, что в период непростой экономической ситуации в стране руководство комбината уделяет большое внимание вопросам пожарной безопасности: заключены необходимые договоры, приведена в соответствие нормативно-техническая документация, выделяются средства на ремонты пожарных депо и приобретение имущества для улучшения бытовых условий личного состава МЧС, регулярно проводятся тактико-специальные учения по обучению персонала», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области полковник внутренней службы Вадим Трунов, который вручил медаль директору металлургического гиганта.

Очередные плановые учения по пожарной безопасности состоялись на комбинате буквально накануне вручения награды. По легенде учений, в цокольном этаже заводоуправления случился пожар. По сигналу системы оповещения все сотрудники организованно покинули свои рабочие места, вышли на улицу в безопасное место. На вызов оперативно приехали огнеборцы пожарной части №34 по охране ЧМК и специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров в Челябинской области. Все участники учений хорошо справились с поставленными задачами.