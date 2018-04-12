Ещё
Два человека погибли в результате пожара в Ступине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Два человека погибли в результате пожара в Ступине 

РИАМО 1 час назад
Проверку проводят в подмосковном городском округе Ступино по факту пожара, в котором погибли два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
«В четверг ночью в одном из домов, расположенных в городском поселке Михнево городского округа Ступино произошел пожар в ходе тушения которого были обнаружены два тела: женщины 1963 года рождения и ее дочери 1996 года рождения», — говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным эксперта причина возгорания — замыкание электропроводки, которая не выдержала напряжения в результате использования отопительных приборов кустарного производства.
«К настоящему времени следователем завершен осмотр места происшествия, назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.
РИАМО: последние новости
Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершилась в Реутове Подмосковная система‑112 приняла более 22 млн вызовов с 2015 года Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Истре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому101
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ83
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение