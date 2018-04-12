Два человека погибли в результате пожара в Ступине

«В четверг ночью в одном из домов, расположенных в городском поселке Михнево городского округа Ступино произошел пожар в ходе тушения которого были обнаружены два тела: женщины 1963 года рождения и ее дочери 1996 года рождения», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным эксперта причина возгорания — замыкание электропроводки, которая не выдержала напряжения в результате использования отопительных приборов кустарного производства.

«К настоящему времени следователем завершен осмотр места происшествия, назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.