Жителей Курганской области предупредили о начале пожароопасного сезона

Как уточнили в ведомстве, ежегодно пик лесных пожаров приходится на конец апреля — начало мая, даже несмотря на прохладную погоду. Причинами этого сотрудники МЧС считают увеличения числа людей, которые на праздники выбираются за город и отдыхают в лесах. Поэтому специалисты напоминают жителям области о запрете на разведение костров и поджигание сухой травы.

«Согласно ст.20.4 КоАП РФ , нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей», — предупреждают в МЧС.