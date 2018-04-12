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Жителей Курганской области предупредили о начале пожароопасного сезона
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Жителей Курганской области предупредили о начале пожароопасного сезона 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сезон высокой пожарной опасности начинается в лесах Курганской области с середины апреля, сообщают в региональном ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, ежегодно пик лесных пожаров приходится на конец апреля — начало мая, даже несмотря на прохладную погоду. Причинами этого сотрудники МЧС считают увеличения числа людей, которые на праздники выбираются за город и отдыхают в лесах. Поэтому специалисты напоминают жителям области о запрете на разведение костров и поджигание сухой травы.
«Согласно ст.20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей», — предупреждают в МЧС.
Напомним, ранее о правилах безопасности при выезде на природу жителям Курганской области напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора: в Зауралье уже отмечены первые случаи укусов клещей, поэтому во время пикников и походов в лес людям следует позаботиться о правильной одежде и репеллентах, а также время от времени осматривать себя.
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