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Серьёзный пожар в Приморье: на судоремонтном заводе горел буксир
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Серьёзный пожар в Приморье: на судоремонтном заводе горел буксир 

Prim.News 2 часа назад
Пожар полностью ликвидирован.
12 апреля в 13 часов 43 минуты в диспетчерскую службу 21 отряда противопожарной службы по охране Хасанского района поступило сообщение о возгорании буксира, находящемся в плавучем доке Славянского судоремонтного завода (посёлок Славянка), сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.
К месту происшествия немедленно были направлены пожарные подразделения. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова в 13 часов 49 минут. Задействовав звено газодымозащитной службы, пожарные провели разведку и приступили к ликвидации пожара.
Горели две каюты на площади 15 кв.м. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и узкими проходами на буксире. В результате пожара пострадавших нет. Члены экипажа и работники завода вовремя эвакуировались с буксира.
В 14 часов 06 минут пожар был локализован, а в 14 часов 35 минут полностью ликвидирован. На тушении было задействовано 16 человек и 5 единиц техники: 13 работников 21 отряда противопожарной службы по охране Хасанского района и 3 сотрудника 49 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы МЧС России. Причина пожара устанавливается.
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