Серьёзный пожар в Приморье: на судоремонтном заводе горел буксир

Пожар полностью ликвидирован.

12 апреля в 13 часов 43 минуты в диспетчерскую службу 21 отряда противопожарной службы по охране Хасанского района поступило сообщение о возгорании буксира, находящемся в плавучем доке Славянского судоремонтного завода (посёлок Славянка), сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.

К месту происшествия немедленно были направлены пожарные подразделения. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова в 13 часов 49 минут. Задействовав звено газодымозащитной службы, пожарные провели разведку и приступили к ликвидации пожара.

Горели две каюты на площади 15 кв.м. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и узкими проходами на буксире. В результате пожара пострадавших нет. Члены экипажа и работники завода вовремя эвакуировались с буксира.