Ещё
Буксир плавдока вспыхнул в Приморском крае. Фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Буксир плавдока вспыхнул в Приморском крае. Фото 

360tv.ru 2 часа назад
На Славянском судоремонтном заводе в поселке Славянка загорелся буксир плавучего дока. Сообщение об это поступило в диспетчерскую службу в четверг, 12 апреля. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил сайт ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.
Члены экипажа и рабочие завода вовремя эвакуировались с буксира. Через пять минут после сообщение о пожаре, на место прибыло первое пожарное подразделение. Известно, что горели две каюты на площади 15 квадратных метров. Тушение огня осложнилось сильным задымлением и узкими проходами на буксире.
В 14:00 пожар был локализован, а в 14:35 — ликвидирован. Тушением пожара занимались 16 человек и пять единиц техники: 13 работников 21-го отряда противопожарной службы по охране Хасанского района и три сотрудника 49-й пожарно-спасательной части 7-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Ликвидировано возгорание в жилом доме в Приморском крае. Все произошло в Дальнореченске. Причиной задымления в двухэтажном доме стало возгорание деревянных лестничных пролетов. Спасатели эвакуировали 10 человек.
360tv.ru: последние новости
Мощный пожар в Самаре попал на видео Буксир загорелся в доке Славянского судоремонтного завода в Приморье Пожар произошел в частных домах в Новой Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе143
Улюкаев удивил тюремным досугом68
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому101
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода102
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ83
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение