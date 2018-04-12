Буксир плавдока вспыхнул в Приморском крае. Фото

На Славянском судоремонтном заводе в поселке Славянка загорелся буксир плавучего дока. Сообщение об это поступило в диспетчерскую службу в четверг, 12 апреля. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщил сайт ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.

Члены экипажа и рабочие завода вовремя эвакуировались с буксира. Через пять минут после сообщение о пожаре, на место прибыло первое пожарное подразделение. Известно, что горели две каюты на площади 15 квадратных метров. Тушение огня осложнилось сильным задымлением и узкими проходами на буксире.

В 14:00 пожар был локализован, а в 14:35 — ликвидирован. Тушением пожара занимались 16 человек и пять единиц техники: 13 работников 21-го отряда противопожарной службы по охране Хасанского района и три сотрудника 49-й пожарно-спасательной части 7-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.