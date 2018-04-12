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Площадь новой детской поликлиники в Южном Медведково составит около 8 тыс. кв. м
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Площадь новой детской поликлиники в Южном Медведково составит около 8 тыс. кв. м 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Около 8 тыс. кв. м составит площадь детской поликлиники на 320 посещений в смену в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в Южном Медведково в СВАО. Москомархитектура ранее согласовала проект. Новая поликлиника в Южном Медведково будет соответствовать всем последним требованиям и стандартам качества», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что всего в здании будет четыре-пять надземных этажей и техническое подполье. Общая площадь строения составит около 8 тыс. кв. м. Планировка помещений в поликлинике будет подчинена всем строительным и санитарным нормам. В наружной и внутренней отделке будут применяться наиболее долговечные материалы, соответствующие требованиям безопасности.
«Планировка здания включает несколько специализированных зон и обеспечит оптимальные условия как для работы сотрудников, так и для пребывания пациентов. Также все помещения приспособлены для доступа маломобильных групп граждан», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что точный адрес будущей поликлиники: ул. Полярная, вл. 11. Проектировщиком и заказчиком выступает ООО «Гипромоспроект».
Ранее Москомэкспертиза согласовала проект строительства детской поликлиники в районе Южное Медведково.
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