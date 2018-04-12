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Пожар в Пожаре произошел минувшей ночью в Вологодской области
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Пожар в Пожаре произошел минувшей ночью в Вологодской области 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Происшествие случилось в деревне Пожара Бабаевского района. В полчетвертого ночи поступило сообщение о загоревшейся деревянной бытовке на территории пилорамы, принадлежащей местному жителю. В течение 15 минут к месту возгорания прибыли 3 единицы техники и 7 спасателей. Ликвидировать огонь удалось в течение 8 минут.
Бытовку площадью 8 кв. метров отстоять не удалось, она сгорела полностью. Однако огонь не успел перекинуться на близлежащие пиломатериалы, крупного ущерба удалось избежать.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.
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