Пожар в Пожаре произошел минувшей ночью в Вологодской области

Происшествие случилось в деревне Пожара Бабаевского района. В полчетвертого ночи поступило сообщение о загоревшейся деревянной бытовке на территории пилорамы, принадлежащей местному жителю. В течение 15 минут к месту возгорания прибыли 3 единицы техники и 7 спасателей. Ликвидировать огонь удалось в течение 8 минут.

Бытовку площадью 8 кв. метров отстоять не удалось, она сгорела полностью. Однако огонь не успел перекинуться на близлежащие пиломатериалы, крупного ущерба удалось избежать.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.