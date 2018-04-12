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Екатеринбуржцев предупредили о пожароопасности
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Екатеринбуржцев предупредили о пожароопасности 

Уралинформбюро 44 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
С наступлением потепления и сухой погоды любая искра или непотушенный окурок могут стать началом серьезного пожара. Чтобы избежать беды, специалисты ГУ МЧС РФ по Свердловской области напомнили горожанам о правилах безопасности, передает "Уралинформбюро".
ЧП в это время чаще всего бывают вызваны неаккуратным обращением с огнем, использованием электронагревательных приборов, несанкционированным палом травы и поездками «на шашлыки».
Чтобы не спровоцировать возгорание, не стоит включать в сеть неисправные приборы и топить неисправные печи. Нельзя использовать для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Все трубы и стены, в которых проходят дымоходы, должны быть побелены. Кроме того, нельзя доверять присмотр за печами или кострами детям.
Вокруг жилых домов в непосредственной близости от леса должна быть сделана опашка. Всем населенным пунктам необходимо иметь звуковые системы оповещения о пожаре, телефонную связь и подъезды к источниками противопожарного водоснабжения.
Обнаружившим признаки возгорания — дым или запах паленого — нужно позвонить по телефонам 101 (с мобильного) или 01 и вызывать пожарных, назвав адрес и фамилию. После этого желательно обеспечить возможность проезда спасателей к месту возгорания.
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