Кошка спасла южноуральца от огня, но сама погибла в горящем доме

Кошка спасла жителя Миньяра от гибели в пожаре, вовремя предупредив о беде, но сама не смогла выбраться из горящего дома, сообщают в пресс-центре областной противопожарной службы.

С сообщением о возгорании частного дома по улице Осьмухина в экстренную службу в ночь на 30 октября обратились соседи. Ко времени прибытия огнеборцев крыша и веранда пылающего строения уже обрушились, но хозяин успел выбежать на улицу.

«Ночью мужчину разбудило громкое мяуканье кошки. Он подумал, что она просится на улицу, открыл входную дверь — и обнаружил, что веранда вся в огне. Выбежал и стал стучаться к соседям. А кошка, к сожалению, так и осталась в доме», — пояснили в противопожарной службе.