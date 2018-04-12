Кошка спасла южноуральца от огня, но сама погибла в горящем доме 

Кошка спасла жителя Миньяра от гибели в пожаре, вовремя предупредив о беде, но сама не смогла выбраться из горящего дома, сообщают в пресс-центре областной противопожарной службы.
С сообщением о возгорании частного дома по улице Осьмухина в экстренную службу в ночь на 30 октября обратились соседи. Ко времени прибытия огнеборцев крыша и веранда пылающего строения уже обрушились, но хозяин успел выбежать на улицу.
«Ночью мужчину разбудило громкое мяуканье кошки. Он подумал, что она просится на улицу, открыл входную дверь — и обнаружил, что веранда вся в огне. Выбежал и стал стучаться к соседям. А кошка, к сожалению, так и осталась в доме», — пояснили в противопожарной службе.
Позже выяснилось, что причиной возгорания стали горячие угли, которые южноуралец накануне выгреб из печи в ведро и оставил на веранде. Пресс-служба УМВД по г. Челябинску сообщает, что по данному факту проводится проверка. Напомним, несколькими днями ранее другой ночной пожар в частном доме в Миассе унёс жизни четырёх человек.