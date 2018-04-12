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Судьбу развития Театрального спуска в Ростове решат вместе с жителями
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Судьбу развития Театрального спуска в Ростове решат вместе с жителями 

Деловое сообщество 47 минут назад
Фото: Деловое сообщество
На градостроительном совете администрации города под председательством Виталия Кушнарева обсудили судьбу развития Театрального спуска. По словам градоначальника, будущее этой территории планируется решить в ходе конструктивного диалога с жителями.
По словам главного архитектора города Романа Илюгина, все замечания, которые высказывали в январе 2018 года пришедшие на публичные слушания граждане, были учтены, в проект были внесены корректировки. В частности, были изменены карты функциональных зон и размещения автомобильных дорог. На месте пожара 21 августа планируется сделать пешеходную экпланаду (открытое место, площадь перед большим зданием). При этом, по словам Романа Илюгина, жилые дома будут находиться только в границах зон существующего Западного каскада и формируемого Восточного каскада. Также здесь разместится новое здание театра кукол, детский сад и школа.
В ходе градостроительного совета член Союза архитекторов России Мзия Квасхвадзе представила предложения инвестора, который заинтересован в застройке земельных участков севернее Театрального спуска. По ее словам, эта территория не входит в зону пожара 21 августа 2017 года, большая часть домовладений в собственности у инвестора.
В рамках предложений планируется соединить Театральную площадь и вид на реку Дон, что призван сделать пешеходный мост.
«Мост, который изменяет свое положение и угол наклона переходящий в галереи, является связующим звеном раскрытия Театральной площади, мемориала и реки Дон. Два высотных дома обозначат пространство территории в комплексе с жилыми домами переменной этажности, со встроенными помещениями общественного назначения», — говорится в сообщении администрации. Также здесь будет обустроен подземный паркинг и детские площадки.
Также принято решение о создании рабочей группы по подготовке градостроительного обоснования застройки территории в районе Театрального спуска.
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