Судьбу развития Театрального спуска в Ростове решат вместе с жителями

На градостроительном совете администрации города под председательством Виталия Кушнарева обсудили судьбу развития Театрального спуска. По словам градоначальника, будущее этой территории планируется решить в ходе конструктивного диалога с жителями.

По словам главного архитектора города Романа Илюгина, все замечания, которые высказывали в январе 2018 года пришедшие на публичные слушания граждане, были учтены, в проект были внесены корректировки. В частности, были изменены карты функциональных зон и размещения автомобильных дорог. На месте пожара 21 августа планируется сделать пешеходную экпланаду (открытое место, площадь перед большим зданием). При этом, по словам Романа Илюгина, жилые дома будут находиться только в границах зон существующего Западного каскада и формируемого Восточного каскада. Также здесь разместится новое здание театра кукол, детский сад и школа.

В ходе градостроительного совета член Союза архитекторов России Мзия Квасхвадзе представила предложения инвестора, который заинтересован в застройке земельных участков севернее Театрального спуска. По ее словам, эта территория не входит в зону пожара 21 августа 2017 года, большая часть домовладений в собственности у инвестора.

В рамках предложений планируется соединить Театральную площадь и вид на реку Дон , что призван сделать пешеходный мост.

«Мост, который изменяет свое положение и угол наклона переходящий в галереи, является связующим звеном раскрытия Театральной площади, мемориала и реки Дон. Два высотных дома обозначат пространство территории в комплексе с жилыми домами переменной этажности, со встроенными помещениями общественного назначения», — говорится в сообщении администрации. Также здесь будет обустроен подземный паркинг и детские площадки.

Также принято решение о создании рабочей группы по подготовке градостроительного обоснования застройки территории в районе Театрального спуска.