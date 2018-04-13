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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа четырехлетнего ребенка на западе Москвы
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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа четырехлетнего ребенка на западе Москвы 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: Новые Округа
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу выпавшего из окна четырехлетнего ребенка на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на ул. Скульптора Мухина, д. 7, где ребенок упал со второго этажа. С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал четырехлетнего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что на борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.
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