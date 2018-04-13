Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу упавшего со второго этажа четырехлетнего ребенка на западе Москвы

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу выпавшего из окна четырехлетнего ребенка на западе Москвы . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы «Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на ул. Скульптора Мухина, д. 7, где ребенок упал со второго этажа. С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал четырехлетнего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказали в пресс-службе. Уточняется, что на борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.