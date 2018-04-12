МЧС предупредило о высоком риске обрушения зданий в 14 регионах России 

Высокая вероятность обрушения конструкций зданий и сооружений в 2018 году прогнозируется на территории 14 регионов шести федеральных округов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы центра «Антистихия» при МЧС России.
Наибольший риск обрушения зданий, по мнению аналитиков, наблюдается на территориях Сибирского (Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская области), Уральского (Свердловская, Челябинская области), Приволжского (Пермский край. Республика Татарстан, Нижегородская, Саратовская, Оренбургская области), Северо-Западного (Санкт-Петербург), Центрального (Московская область, Москва), Южного (Ростовская область) округов.
По данным «Антистихии», за январь-ноябрь 2017-го в стране обрушилось 58 объектов — на 45 процентов больше, чем годом ранее (40 подобных происшествий).
Основными причинами обрушений в МЧС считают некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическую усталость конструкций.
Ранее в «Антистихии» спрогнозировали рост числа природных катастроф в России из-за глобального изменения климата и хозяйственной деятельности на территории страны.