МЧС предупредило о высоком риске обрушения зданий в 14 регионах России

Высокая вероятность обрушения конструкций зданий и сооружений в 2018 году прогнозируется на территории 14 регионов шести федеральных округов России , в том числе в Москве Санкт-Петербурге . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы центра «Антистихия» при МЧС России.

По данным «Антистихии», за январь-ноябрь 2017-го в стране обрушилось 58 объектов — на 45 процентов больше, чем годом ранее (40 подобных происшествий).

Основными причинами обрушений в МЧС считают некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическую усталость конструкций.

Ранее в «Антистихии» спрогнозировали рост числа природных катастроф в России из-за глобального изменения климата и хозяйственной деятельности на территории страны.