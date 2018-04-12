Ещё
МЧС предупредило о высоком риске обрушения зданий в 14 регионах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило о высоком риске обрушения зданий в 14 регионах России 

dom.lenta.ru 54 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Высокая вероятность обрушения конструкций зданий и сооружений в 2018 году прогнозируется на территории 14 регионов шести федеральных округов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы центра «Антистихия» при МЧС России.
Наибольший риск обрушения зданий, по мнению аналитиков, наблюдается на территориях Сибирского (Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская области), Уральского (Свердловская, Челябинская области), Приволжского (Пермский край. Республика Татарстан, Нижегородская, Саратовская, Оренбургская области), Северо-Западного (Санкт-Петербург), Центрального (Московская область, Москва), Южного (Ростовская область) округов.
По данным «Антистихии», за январь-ноябрь 2017-го в стране обрушилось 58 объектов — на 45 процентов больше, чем годом ранее (40 подобных происшествий).
Основными причинами обрушений в МЧС считают некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, снеговые нагрузки на крыши, ветхость зданий, ремонтные работы и демонтаж, физическую усталость конструкций.
Ранее в «Антистихии» спрогнозировали рост числа природных катастроф в России из-за глобального изменения климата и хозяйственной деятельности на территории страны.
dom.lenta.ru: последние новости
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется» Скидки на квартиры в Москве снова увеличились Россиянам запретят тратить на жилье больше 15 процентов доходов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода136
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»23
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая168
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение