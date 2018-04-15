МЧС подтвердило угрозу обрушения здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы

"В 13:41 мск в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение об угрозе частичного обрушения реконструируемого здания по адресу: Пушкарев переулок, дом 12. После проведения разведки установлено, что существует угроза частичного нарушения целостности здания", — сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главка ведомства.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения совместно со службами комплекса городского хозяйства Москвы. «Информации о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.