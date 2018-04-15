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МЧС подтвердило угрозу обрушения здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы
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МЧС подтвердило угрозу обрушения здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичное Главное управление МЧС РФ подтвердило существование угрозы обрушения здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы.
"В 13:41 мск в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение об угрозе частичного обрушения реконструируемого здания по адресу: Пушкарев переулок, дом 12. После проведения разведки установлено, что существует угроза частичного нарушения целостности здания", — сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главка ведомства.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения совместно со службами комплекса городского хозяйства Москвы. «Информации о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.
Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из соседнего с аварийным зданием жилого жома эвакуировали 26 человек. Они временно размещены в автобусах Мосгортранса. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по переулку. Специализированная организация готовится обследовать аварийное здание.
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