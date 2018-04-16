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В Хабаровске похоронят третьего погибшего при крушении Ми-8
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В Хабаровске похоронят третьего погибшего при крушении Ми-8 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Похороны третьего авиатора, разбившегося при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, проходят в понедельник на городском кладбище, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
В минувшую среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, еще троих будут опознавать при помощи генотипической экспертизы.
"Сегодня третьего погибшего хоронят на центральном городском кладбище. Еще двух человек похоронили в субботу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, еще троих погибших в авиакатастрофе будут хоронить после процедуры генетической экспертизы.
"Прах одного из них после кремации родственники заберут для захоронения на родину — в один из западных регионов страны", — добавил собеседник.
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