В торговом центре на Новокрюковской улице, д. 7 и в ТЦ «Грин» в 14 микрорайоне в соответствии с решением прокурора по Зеленоградскому округу Москвы прошла проверка пожарной безопасности при участии сотрудников МЧС.
Проверка торгового центра на Новокрюковской улице выявила существенные недостатки. Первое, что отметил сотрудник прокуратуры — это отсутствие какой-либо информации о торговом центре. То ли это филиал ТЦ «Крюково», то ли что другое — оставалось гадать.
Ответственных за пожарную безопасность лиц не было минут 20. Явилась рассерженная женщина: «Мы вас ждали в другом месте!». Сотрудник прокуратуры разъяснил, что, в отличие от плановых проверок, прокурор может проверить пожарную безопасность любого объекта. Особыми обстоятельствами в данном случае являлись трагические события конца марта в Кемерове.
Женщина долго читала решение прокурора Зеленограда о проверке на основании задания прокуратуры Москвы, позвонила кому-то и сообщила проверяющим, что она никакого отношения к данному ТЦ не имеет.
Однако после довольно долгой заминки проверка соблюдения требований пожарной безопасности все-таки началась.
Безымянный торговый центр расположен в здании, построенном как многоэтажный гараж. Он оборудован современной системой пожаротушения, находящейся в идеальном состоянии, но вот о пожарной тревоге оповещал тревожный громкий звук без голосового сопровождения. Что он означал, сотрудники центра, конечно, знали, и дружно покинули здание.
— У них установлена система оповещения 2 типа, нормальная для гаражного комплекса, — пояснил сотрудник МЧС, — но в торговых помещениях должна быть система 3 типа, с речевым оповещением.
— Должна прозвучать короткая инструкция для людей, что им делать: где выход, куда идти, — дополнил сотрудник прокуратуры.
Потому что в наше время сигнал тревоги может означать не только пожарную опасность, но и, к примеру, угрозу теракта или захвата заложников. И, возможно, людям надо наоборот укрыться и не проявлять активность.
Хорошее впечатление оставил торговый центр «Грин». В течение пяти минут явились представитель собственника, главный инженер и распорядились показать проверяющим все противопожарные системы. Дымоудаление проверили при помощи газа из специального баллончика, который сотрудник центра распылил с лестницы под датчиком.
Аварийные выходы и проходы к ним нареканий не вызвали, в помещениях с оборудованием для аварийного тушения загораний приборы и механизмы работали нормально. Да и персонал центра отнесся с должной серьезностью к проверке. Единственное замечание — к недостаточной громкости голосового оповещения о тревоге.
Когда на первом этаже ТЦ «Грин» прозвучало оповещение о пожарной тревоге, мальчишка лет восьми внимательно выслушал сообщение, уверенно взял за руку своего младшего брата и направился из отдела игрушек к выходу. Братишка, как потом выяснилось, довольно ершистый и своевольный товарищ, подчинился воле старшего без малейшего сопротивления. Их кто-то окликнул, сказал, что тревога учебная, и дети остановились. Мальчика звали Саша, и с разрешения сопровождавших его взрослых мы задали ему вопросы.
— Ты очень правильно действовал! Откуда ты знаешь, как себя вести в опасной ситуации?
— К нам в школу приходили пожарные и рассказывали, как себя вести при пожаре.
— А где ты учишься?
— Во втором классе, школа №2045.
— Ты когда-нибудь видел пожар?
— Только в Кемерово по телеку…
Светлана Серова, фото автора