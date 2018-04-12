В зеленоградских торговых центрах прошли пожарные проверки — репортаж с места событий

В торговом центре на Новокрюковской улице, д. 7 и в ТЦ «Грин» в 14 микрорайоне в соответствии с решением прокурора по Зеленоградскому округу Москвы прошла проверка пожарной безопасности при участии сотрудников МЧС

Проверка торгового центра на Новокрюковской улице выя­вила существенные недостатки. Первое, что отметил сотрудник прокуратуры — это отсутствие какой-либо информации о тор­говом центре. То ли это филиал ТЦ «Крюково», то ли что другое — оставалось гадать.

Ответственных за пожарную безопасность лиц не было минут 20. Явилась рассерженная жен­щина: «Мы вас ждали в другом месте!». Сотрудник прокурату­ры разъяснил, что, в отличие от плановых проверок, проку­рор может проверить пожарную безопасность любого объекта. Особыми обстоятельствами в данном случае являлись траги­ческие события конца марта в Кемерове

Женщина долго читала ре­шение прокурора Зеленограда о проверке на основании задания прокуратуры Москвы, позвони­ла кому-то и сообщила прове­ряющим, что она никакого отно­шения к данному ТЦ не имеет.

Однако после довольно дол­гой заминки проверка соблюде­ния требований пожарной безо­пасности все-таки началась.

Безымянный торговый центр расположен в здании, построен­ном как многоэтажный гараж. Он оборудован современной си­стемой пожаротушения, находя­щейся в идеальном состоянии, но вот о пожарной тревоге оповещал тревожный громкий звук без го­лосового сопровождения. Что он означал, сотрудники центра, ко­нечно, знали, и дружно покинули здание.

— У них установлена система оповещения 2 типа, нормаль­ная для гаражного комплекса, — пояснил сотрудник МЧС, — но в торговых помещениях должна быть система 3 типа, с речевым оповещением.

— Должна прозвучать корот­кая инструкция для людей, что им делать: где выход, куда идти, — дополнил сотрудник прокура­туры.

Потому что в наше время сиг­нал тревоги может означать не только пожарную опасность, но и, к примеру, угрозу теракта или захвата заложников. И, возмож­но, людям надо наоборот укрыть­ся и не проявлять активность.

Хорошее впечатление оста­вил торговый центр «Грин». В течение пяти минут явились представитель собственника, главный инженер и распоря­дились показать проверяющим все противопожарные системы. Дымоудаление проверили при помощи газа из специального баллончика, который сотруд­ник центра распылил с лестни­цы под датчиком.

Аварийные выходы и про­ходы к ним нареканий не вы­звали, в помещениях с обо­рудованием для аварийного тушения загораний приборы и механизмы работали нормаль­но. Да и персонал центра от­несся с должной серьезностью к проверке. Единственное за­мечание — к недостаточной громкости голосового опове­щения о тревоге.

Когда на первом этаже ТЦ «Грин» прозвучало оповещение о пожарной тревоге, мальчишка лет восьми внимательно выслу­шал сообщение, уверенно взял за руку своего младшего брата и направился из отдела игрушек к выходу. Братишка, как потом выяснилось, довольно ерши­стый и своевольный товарищ, подчинился воле старшего без малейшего сопротивления. Их кто-то окликнул, сказал, что тревога учебная, и дети остано­вились. Мальчика звали Саша, и с разрешения сопровождавших его взрослых мы задали ему во­просы.

— Ты очень правильно дей­ствовал! Откуда ты знаешь, как себя вести в опасной ситуации?

— К нам в школу приходили пожарные и рассказывали, как себя вести при пожаре.

— А где ты учишься?

— Во втором классе, школа №2045.

— Ты когда-нибудь видел по­жар?

— Только в Кемерово по телеку…