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Вытащили из воды и вынесли из горящего дома: в Уфе наградили росгвардейцев, спасших людей
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Вытащили из воды и вынесли из горящего дома: в Уфе наградили росгвардейцев, спасших людей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе наградили сотрудников Росгвардии, которые проявили храбрость и спасли людей.
Замначальника МЧС России по РБ Федор Егошин наградил грамотами прапорщика Наиля Суфиярова и старшего сержанта Руслана Кульбаева. В конце февраля сотрудники вневедомственной охраны вынесли из горящего дома по улице Литерный тупик 80-летнюю женщину. Возгорание они заметили, когда в пять утра патрулировали дворы.
Когда огонь уже вовсю бушевал в трёхквартирном доме, бабушка спала. Старушку росгвардейцы разбудили, помогли одеться, собрали необходимые вещи и документы и эвакуировали ее через окно горящего дома. Пенсионерку передали медикам скорой помощи. Пожар обошёлся без жертв.
Также награду получил другой сотрудник Росгвардии. Медаль «За спасение утопающих» вручили росгвардейцу из Октябрьского, старшему сержанту Айнуру Халиуллину.
В июле прошлого года на берегу озера Ик-куль сержанты полиции заметили девушку, которая едва держалась на поверхности воды. Один из росгвардейцев Айнур Халиуллин нырнул в озеро и вытащил утопающую на берег. Девушке оказали первую помощь и передали её медикам.
Как оказалось, она бросилась в воду, чтобы спасти мужа, но не смогла ему помочь. В результате едва сама не пошла на дно.
— Также на официальной церемонии были вручены очередные звания и чествовали ветеранов службы, которые вышли на заслуженный отдых, — сообщили в пресс-службе Росгвардии РБ.
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