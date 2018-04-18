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Шесть тысяч человек обеспечат безопасность на трех футбольных матчах в Москве
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Шесть тысяч человек обеспечат безопасность на трех футбольных матчах в Москве 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Около шести тысяч сотрудников служб безопасности будут обеспечивать порядок в Москве на трех футбольных матчах, которые пройдут 18 апреля, сообщает ТАСС.
Около 3,5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также около двух тысяч работников частных охранных организаций контрольно-распорядительных служб будут работать на следующих матчах: полуфинал Кубка России "Спартак" — «Тосно», две игры чемпионата «Локомотив» — «Ахмат» и «ЦСКА» — «Амкар». Дополнительно будет задействовано около 200 народных дружинников.
Ранее сообщалось, что фанат владивостокского клуба «Луч-Энергия» бросил живого петуха в главного тренера команды Александра Григоряна.
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