Шесть тысяч человек обеспечат безопасность на трех футбольных матчах в Москве 

Около шести тысяч сотрудников служб безопасности будут обеспечивать порядок в Москве на трех футбольных матчах, которые пройдут 18 апреля, сообщает ТАСС.
Около 3,5 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также около двух тысяч работников частных охранных организаций контрольно-распорядительных служб будут работать на следующих матчах: полуфинал Кубка России "Спартак" — «Тосно», две игры чемпионата «Локомотив» — «Ахмат» и «ЦСКА» — «Амкар». Дополнительно будет задействовано около 200 народных дружинников.
Ранее сообщалось, что фанат владивостокского клуба «Луч-Энергия» бросил живого петуха в главного тренера команды Александра Григоряна.