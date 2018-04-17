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Росгвардия обеспечит охрану аэропорта «Симферополь»
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Росгвардия обеспечит охрану аэропорта «Симферополь» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Сотрудники Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка на территории аэропорта «Симферополь», сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
«Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах в здании аэропорта. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля», — сообщили в ведомстве.
16 апреля новый терминал аэропорта принял первый рейс. Строительство аэропорта началось в мае 2016 года, здание нового терминала оценивается в 32 млрд рублей. Площадь составила 78 тысяч кв. метров. В начале апреля 2018 года Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта.
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