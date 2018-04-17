Росгвардия обеспечит охрану аэропорта «Симферополь»

Сотрудники Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка на территории аэропорта «Симферополь», сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

«Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах в здании аэропорта. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля», — сообщили в ведомстве.