Росгвардия обеспечит охрану аэропорта «Симферополь» 

Сотрудники Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка на территории аэропорта «Симферополь», сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
«Ежедневно росгвардейцы несут службу на нескольких постах в здании аэропорта. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению безопасности в группе быстрого реагирования и в составе автопатруля», — сообщили в ведомстве.
16 апреля новый терминал аэропорта принял первый рейс. Строительство аэропорта началось в мае 2016 года, здание нового терминала оценивается в 32 млрд рублей. Площадь составила 78 тысяч кв. метров. В начале апреля 2018 года Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта.