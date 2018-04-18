Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на чемпионате РФ по футболу 18 апреля

Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тыс. человек. Среди них: сотрудников полиции и Росгвардии — около 3,5 тыс. человек; работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — около 2 тыс. человек; также будет задействовано порядка 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.

Также будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые обследуют стадионы и прилегающую территорию.