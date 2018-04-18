Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на чемпионате РФ по футболу 18 апреля 

Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тыс. человек. Среди них: сотрудников полиции и Росгвардии — около 3,5 тыс. человек; работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — около 2 тыс. человек; также будет задействовано порядка 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.
Также будут привлечены кинологи со служебными собаками, которые обследуют стадионы и прилегающую территорию.
Три футбольных матча пройдут в Москве 18 апреля в рамках чемпионата России по футболу. На стадионе «РЖД Арена» будут играть команды «Локомотив» и «Ахмат»; на стадионе «ВЭБ Арена» матч пройдет между командами «ЦСКА» и «Амкар». На стадионе «Открытие Арена» состоится один из матчей полуфинала Кубка РФ, в котором сыграют «Спартак» (Москва) и Тосно.