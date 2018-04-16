Патриарх Кирилл посетит Кемерово на 40-й день после трагедии в «Зимней вишне»

"На сороковой день трагедии патриарх Кирилл планирует посетить Кемерово, чтобы совершить литургию и помолиться вместе с родственниками погибших", — сказал он.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.