Патриарх Кирилл посетит Кемерово на 40-й день после трагедии в «Зимней вишне» 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кемерово 3 мая, на сороковой день после пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.
"На сороковой день трагедии патриарх Кирилл планирует посетить Кемерово, чтобы совершить литургию и помолиться вместе с родственниками погибших", — сказал он.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.