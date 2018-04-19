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Кемеровские ветераны попросили вернуть салют на 9 мая
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Кемеровские ветераны попросили вернуть салют на 9 мая 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Ветераны Кемерово обратились к главе города Илье Середюку с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта в День Победы, отмененного после пожара и гибели 64 человек в ТРК «Зимняя вишня», сообщили в администрации города.
«В Кемерове проживает 3761 участник великих сражений и труженик тыла. Для них, их семей и всех кемеровчан праздник Победы — память о героическом подвиге нашего народа, символ силы и мощи России. Первым вестником Победы стали залпы салюта, которые взмыли в московское небо, хотя у многих в сердцах была горечь потери близких и родных людей. Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта Победы в Кемерове в этом году», — передает ТАСС обращение ветеранов.
Мэр Кемерово поручил провести опрос на официальном сайте администрации, чтобы выяснить — проводить ли традиционный салют, запустить в небо светящиеся шары или не проводить ничего. Голосующие также могут предложить свой вариант. В данный момент 55% опрошенных высказались за проведение салюта.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
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