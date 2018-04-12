В ночном пожаре в Маймаксе погибли два человека

Небольшой пожар на улице Победы, 114 стоил жизни двум людям — мужчине и женщине. Возможная причина возгорания — неострожное обращение с огнем, сообщают в пресс-службе регионального МЧС. Дмитрий Чистяков. Пожар начался в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Очаг возгорания пожарные обнаружили на диване. — Он выгорел практически полностью. Чуть-чуть подкоптился пол. Но того количества дыма, что дал диван, хватило, чтобы два человека задохнулись, — прокомментировал руководитель пресс-службы регионального МЧС