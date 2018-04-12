Ещё
В ночном пожаре в Маймаксе погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ночном пожаре в Маймаксе погибли два человека 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Небольшой пожар на улице Победы, 114 стоил жизни двум людям — мужчине и женщине. Возможная причина возгорания — неострожное обращение с огнем, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар начался в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Очаг возгорания пожарные обнаружили на диване. — Он выгорел практически полностью. Чуть-чуть подкоптился пол. Но того количества дыма, что дал диван, хватило, чтобы два человека задохнулись, — прокомментировал руководитель пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков.
29.ru: последние новости
Вандалы или случайность: в центре Архангельска загорелись цветы, возложенные в память трагедии в Кемерово «Дети там собираются»: сгоревшее здание на 25-м лесозаводе собираются снести ради безопасности школьников В цехе оборонного предприятия Северодвинска произошел пожар в малярном цехе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода136
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»23
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая168
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение