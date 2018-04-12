Ночной пожар унес жизнь двух женщин и юноши из Красноармейска

Саратовской области сегодня, 12 апреля, на пожаре погибли три человека.

Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, тревожный вызов поступил на пульт дежурного в 01. 15. Очевидцы рассказали, что полыхает частный дом в Красноармейске. Там могли находиться люди.

На место ЧП сразу же приыли четыре пожарных расчета — 10 огнеборцев.

Но дом к тому моменту выгорел практически полностью. И в результате ЧП погибла семья, три местных жителя. По предварительным данным, в доме скончались 88-летняя и 65-летняя женщины, а также 18-летний юноша.

Огонь уничтожил 80 квадратных метров. Причина гибели и возникновения огня сейчас устанавливается.