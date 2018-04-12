В Сормовском районе горел внедорожник главы администрации (ВИДЕО)

Вечером в среду, 11 апреля, у здания администрации Сормовского района загорелась дорогая иномарка. По словам очевидцев, владельцем горевшего автомобиля является глава администрации Дмитрий Сивохин

«Вышел спокойной походкой хозяин, начал активно улыбаться и сказал, что ему пофиг — у него еще таких пять», — написал в соцсети свидетель произошедшего Владислав Ганин.

В настоящее время причины пожара устанавливаются. По одной из версий, был совершен поджог.

Фото: vk.com