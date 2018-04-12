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В Сормовском районе горел внедорожник главы администрации (ВИДЕО)
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В Сормовском районе горел внедорожник главы администрации (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Вечером в среду, 11 апреля, у здания администрации Сормовского района загорелась дорогая иномарка. По словам очевидцев, владельцем горевшего автомобиля является глава администрации Дмитрий Сивохин.
«Вышел спокойной походкой хозяин, начал активно улыбаться и сказал, что ему пофиг — у него еще таких пять», — написал в соцсети свидетель произошедшего Владислав Ганин.
В настоящее время причины пожара устанавливаются. По одной из версий, был совершен поджог.
Напомним, экс-замглавы нижегородской администрации Сергей Миронов объявлен в розыск.
Фото: vk.com
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