В Новосибирске выросло число пожаров в жилом секторе

Новосибирске сохраняется неблагополучная обстановка с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.

Всего на территории города в марте случилось 93 пожара, из них в жилом секторе — 61 (в многоквартирных домах — 25, в индивидуальных — 22, в надворных постройках — восемь, в СНТ — шесть). Пострадали от пожара 12 человек, два человека погибли.

Общее количество пожаров, происшедших в I квартале, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 случаев и составило 318 пожаров.

Среди основных причин пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушения в использовании электрооборудования, а так же неосторожное обращение с огнем. Весной и летом многие пожары начинаются из-за костров, пала мусора и сухой травы.

Новосибирцев просят соблюдать правила пожарной безопасности в весенне-летний период: не жечь сухую траву, костер разводить только в безветренную погоду и на расстоянии минимум 50 метров от построек.