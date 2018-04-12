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В Новосибирске выросло число пожаров в жилом секторе
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В Новосибирске выросло число пожаров в жилом секторе 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сохраняется неблагополучная обстановка с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе.
Всего на территории города в марте случилось 93 пожара, из них в жилом секторе — 61 (в многоквартирных домах — 25, в индивидуальных — 22, в надворных постройках — восемь, в СНТ — шесть). Пострадали от пожара 12 человек, два человека погибли.
Общее количество пожаров, происшедших в I квартале, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 случаев и составило 318 пожаров.
Среди основных причин пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушения в использовании электрооборудования, а так же неосторожное обращение с огнем. Весной и летом многие пожары начинаются из-за костров, пала мусора и сухой травы.
Новосибирцев просят соблюдать правила пожарной безопасности в весенне-летний период: не жечь сухую траву, костер разводить только в безветренную погоду и на расстоянии минимум 50 метров от построек.
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