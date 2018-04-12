Тюменские пожарные спасли кота, который забрался на верхушку дерева

В минувшую среду, 11 апреля, тюменские пожарные спасли кота, который забрался на высокое дерево и потом не мог слезть. Это произошло днем в селе Перевалово на улице Школьной. Животное заметили местные жители, но не знали, как ему помочь.

— Сообщение к нам поступило в 12:17. На место выехали сотрудники МЧС и сняли кота с помощью лестницы. Дальнейшая судьба животного нам, к сожалению, неизвестна, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области

К слову, на подобные случаи пожарные хоть и редко, но выезжают. Так, например, в ноябре прошлого года МЧСники спустили кота на улице Авторемонтной, который забрался на верхушку дерева высотой с 4-этажный дом. После спасения животное себе забрала продавщица шаурмы. Также на помощь животным нередко выезжают сотрудники ТОСЭР. Кто и в каких ситуациях спасает питомцев — читайте в предыдущей статье.