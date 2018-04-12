На Жемчужном проезде в Пензе пожарные тушили полыхающий ВАЗ 

В минувшую среду, 11 апреля, пензенским пожарным пришлось спасать от огня вазовскую легковушку. Сигнал о возгорании в областном центре поступил на пульт дежурного в 22:06 по московскому времени. Спасателям сообщили о полыхающем авто на проезде Жемчужный.
«Поздно вечером на Жемчужном проезде в Пензе загорелся автомобиль марки ВАЗ-2110. В результате инцидента у отечественного авто обгорел моторный отсек. Для ликвидации последствий пожара привлекались три человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники регионального Госпожнадзора устанавливают причину возгорания, подсчитывается сумма причиненного огнем ущерба.
«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — обращаются к пензенцам спасатели.