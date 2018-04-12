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Две реки вышли из берегов в Руднянском районе Волгоградской области
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Две реки вышли из берегов в Руднянском районе Волгоградской области 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Руднянском районе Волгоградской области вчера, 11 апреля, из берегов вышли сразу две реки — Терса и Щелкан. На территории района постановлением главы местной администрации введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
— Режим чрезвычайной ситуации действует с 10:00 на территориях Большесудаченского, Матышевского и Руднянского сельских поселений и введен в связи с половодьем, возникшим в результате превышения критического уровня воды в реках Терса и Щелкан, — сообщили V1.ru в экстренных службах Волгоградской области.
Из-за того, что реки вышли из берегов, подтопленными оказались 35 придомовых территорий в селе Большесудаченское, 11 придомовых территорий в селе Матышевское и 73 — в Руднянском. Эвакуация нигде не проводилась.
— В Руднянском районе спасатели ГУ МЧС России по Волгоградской области. Группировка сил и средств в круглосуточном режиме продолжает работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию адресной помощи жителям, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Общая группировка сил и средств, задействованная на сегодня в Волгоградской области для борьбы с последствиями паводка, составляет 912 человек и 270 единиц техники.
Со всеми сообщениями V1.ru о сложившейся в Волгоградской области ситуации в связи с весенним паводком можно прочитать в нашем специальном сюжете.
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