Как спастись из самого высокого дома в Тюмени и почему прыгать на пожарный батут опасно: испытано на себе

После череды пожаров в городе тюменцы стали чаще обращать внимание на безопасность в общественных местах. Сообщения об отсутствии огнетушителей, неработающих тревожных кнопках и неправильных планах эвакуации то и дело мелькают в социальных сетях. Пока сотрудники МЧС проверяют торговые центры, мы решили узнать, возможно ли спастись во время пожара из самых высоких домов.

Вид из окна самого высокого дома в городе

В МЧС рассказали, что когда возгорание происходит в высотных зданиях, то к месту привлекают специальную технику — автоколенчатый подъемник, автолестницу, а в некоторых случаях даже так называемый куб жизни. Это спасательное средство, со стороны похожее на батут. Его применяют в совсем крайних случаях, когда люди не могут выйти из горящего дома никаким другим способом.

Эвакуация из тюменской высотки

— На любой пожар привлекается боевой расчет, который состоит в основном из трех бойцов. Тушить огонь выезжает основная техника, если горит высотное здание повышенной этажности, то дополнительно привлекаются такие специальные автомобили как автоколенчатый подъемник и автолестница. Куб жизни применяется лишь в тех случаях, если техники не хватает, машины не могут подъехать к месту, много людей и есть угроза, что человек выпрыгнет из окна сам, — пояснил 72.ru Егор Белогуб, инженер отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 32-го отряда.

Егор Белогуб, инженер отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 32-го отряда

Для того, чтобы спастись, у человека есть не так уж и много времени. Скорость распространения дыма в закрытом помещении зависит от материалов, которые горят. Если это пластик, то человек потеряет сознание уже после трех-четырех вдохов.

Главное запомнить, что во время пожара пользоваться лифтом нельзя ни в коем случае, дым всегда поднимается вверх, поэтому специалисты рекомендуют лечь на пол, прикрыть нос и рот мокрой тканью и ползти к выходу. Если вы находитесь в помещении, то нужно закрыть двери, заткнуть все дверные щели мокрыми тряпками, чтобы дым не проник внутрь, приложить к носу ткань и подавать звуки. Это нужно для спасателей, которые услышат шум и поймут, что в комнате есть люди.

Я, автор этого материала, спускалась по подъездной лестнице, хотя по правилам безопасности делать это лучше по изолированной

В современных многоэтажных домах пожарные сигнализации и огнетушители должны находиться прямо в подъездах. Всюду висят указатели, куда бежать в случае ЧС, а также номера телефонов спецслужб.

Мы решили смоделировать ситуацию, в которой я, автор этого материала, сыграю роль молодой мамы, жительницы квартиры на 24-м этаже. По легенде, пожар серьезный, поэтому времени ждать подмоги нет. Беру с собой самое важное — ребенка — и бегу вниз по лестнице. Оказалось, что сделать это не так-то просто: дистанция приличная, подъезд задымлен, «малыш» тяжелый. Поэтому времени на такую эвакуацию ушло довольно много — почти четыре минуты. Но учитывая, что при реальном пожаре на помощь к людям идет газодымозащитная служба, то можно сказать, что я спаслась.

— Эвакуироваться нужно по изолированной лестнице. Да, возможно, это будет дольше, но так безопаснее, поскольку она незадымляемая. В целом четыре минуты — это не критическая отметка, — добавил Егор Белогуб.

Я усложнила задачу и взяла в руки рюкзак с аппаратурой. Сумка играла роль младенца, вместе с которым нужно спастись

Спасателей можно дожидаться и на подъездных балконах. Автоколенчатый подъемник, который сейчас есть в автопарке МЧС, способен дотянуться до 30 этажа. Более высоких зданий в Тюмени пока нет, поэтому техника вполне справляется со своей задачей. А вот прыгать на батут (куб жизни), который тоже иногда привлекают пожарные, с верхних этажей нельзя. На него можно упасть максимум с шестого этажа. Причем падать тоже нужно правильно: целиться в центр с красной точкой и приземляться попой или спиной, но ни в коем случае не ногами.

Если неправильно прыгнуть на куб, то можно получить серьезные травмы. Правда, как признаются сами пожарные, в панике люди готовы на все, чтобы выжить, поэтому долго не раздумывают. В отличии от меня, которой предстояло спрыгнуть всего лишь со второго этажа. Сделать это оказалось очень сложно, хотя со стороны и кажется, что высота небольшая. Я простояла на перилах балкона несколько минут, но так и не решилась сделать шаг. В итоге мне помогли «спуститься» спасатели, которые взяли за ноги / за руки и выбросили точно в цель. Приземление было удачным — никто ничего не сломал.

Спрыгнуть самой не получилось — слишком страшно. Поэтому мне помогли спасатели

Ранее мой коллега Артур Галиев тестировал эвакуационные выходы в ТРЦ. Где было легко выбраться из здания, а где ему пришлось немножко поблуждать — смотрите в этом репортаже. Поводом для многочисленных проверок пожарной безопасности послужила трагедия в кемеровском торговом центре, где погибли более 60 человек.