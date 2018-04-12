В Омске начался ямочный ремонт дорог 

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Омские дорожники начали проводить аварийно-восстановительные работы на городских улицах. В 2018 году планирует отремонтировать более 360 дорог общей площадью 252, 2 тыс. квадратных метров.
«При производстве ремонтных работ необходимо произвести очистку ремонтируемой поверхности от пыли и грязи, фрезерование. Стенки и дно ремонтируемой выбоины обрабатываются вяжущим материалом, после чего производятся укладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси», — уточнил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.
В городской администрации также добавили, что в мае в Омске начнётся масштабный ремонт дорог. Всего отремонтируют 37 магистралей общей площадью около 905 тысяч квадратных метров.