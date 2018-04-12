В Приморье загорелся буксир на судоремонтном заводе

ВЛАДИВОСТОК , 12 апр — РИА Новости . Буксир горел в плавучем доке Славянского судоремонтного завода в Приморье, пострадавших нет, сообщает казенное учреждение края по пожарной безопасности, ГО и и ЧС.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, в 13.43 (06.43 мск).

"Пожарные провели разведку и приступили к ликвидации пожара. Горели две каюты на площади 15 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и узкими проходами на буксире. В результате пожара пострадавших нет. Члены экипажа и работники завода вовремя эвакуировались с буксира", — говорится в сообщении.

В 14.06 пожар был локализован, а в 14.35 — полностью ликвидирован. На тушении было задействовано 16 человек и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.