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Буксир загорелся на судоремонтном заводе в Приморье
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Буксир загорелся на судоремонтном заводе в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 12 апреля, в диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании буксира, находящегося в плавучем доке Славянского судоремонтного завода в поселке Славянка, сообщает PRIMPRESS.
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