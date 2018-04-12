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11 мостов и 263 дома может затопить паводок в Нижегородской области
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11 мостов и 263 дома может затопить паводок в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
11 мостов и 263 дома может затопить в Нижегородской области при самом наихудшем сценарии развития паводка, сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС.
При таком развитии событий затопление угрожает трем мостам в Гагинском, двум — в Арзамасском и по одному — в Кстовском, Починковском, Дивеевском, Сергачском районах, а также на Бору и мосту, на границе Навашинского и Кулебакского районов.
Кроме того, в этом случае затопить может два участка дорог в Воскресенском и один — в Уренском районе.
Эта информация была озвучена 11 апреля, в среду, в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.
На заседании выступил начальник управления гражданской защиты Роман Низов, который отметил, что в настоящее время паводковая обстановка на территории Нижегородской области стабильная и находится под постоянным контролем.
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